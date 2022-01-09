«Иногда трудно понять, безопасно ли говорить об этом»: Кристин Дэвис — о «новой этике» в сериале «И просто так…»

Кристин Дэвис поделилась своими впечатлениями о работе над сериалом «И просто так…». Актриса, исполнившая роль Шарлотты Йорк, рассказала, что изменилось в продолжении «Секса в большом городе». Поклонники сериала могут наблюдать, как три подруги: Кэрри, Миранда и Шарлотта справляются с «новой этикой» этого мира.

«Мы живем в интересное время перемен, и это тоже вы увидите в нашем сериале. Мы попытались затронуть множество культурных проблем, с которыми сталкиваются все, и посмотреть, как наши персонажи будут с ними справляться», — приводит слова Кристин Дэвис kp.ru.

Актриса рассказала, что если «Секс в большом городе» не показывал настоящую жизнь, то в продолжении создателям шоу пришлось многое переосмыслить. Героиням приходится решать проблемы, с которыми раньше они никогда не сталкивались.

«Мы действительно теперь пытаемся создать новое шоу, основанное на реальности. Мы только осознаем все эти новые условия, новую реальность. И приходится думать, как лучше о ней рассказать. Иногда трудно понять: безопасно ли здесь говорить об этом? Что будет, если я подниму этот вопрос? Сейчас так много проблем, и мне нравится, что наши персонажи открыты для их обсуждения», — рассказала Дэвис.

Исполнительница роли Шарлотты призналась, что продолжение сериала не показывает «как нужно», а призывает зрителя к диалогу, обсудить более широкие культурные проблемы.

«Жизнь происходит вокруг нас, верно? И мир пережил пандемию. Произошло много серьезных событий, и важно отразить это, поговорить об этом или, возможно, посмеяться», — заключила актриса.

Продолжение культового сериала вышло 9 декабря и уже связано с несколькими скандалами. Ким Кэтролл, исполнившая роль Саманты Джонс, отказалась участвовать в сериале. Криса Нота, сыгравшего Мистера Бига, обвинили в домогательствах и уже успели исключить из финала «И просто так…».

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