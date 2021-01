Сара Джессика Паркер высказалась об отсутствии Саманты в продолжении «Секса в большом городе»

С тех пор, как стало известно, что у сериала «Секс в большом городе» появится продолжение из 10 эпизодов с 50-летними героинями, фанаты культовой картины активно обсуждают отсутствие в ней актрисы Ким Кэтролл (она же Саманта). Одни предлагают заменить персонажа на другую женщину или даже на мужчину-гея, другие настаивают, что на эту роль нужно взять новую актрису.

Как известно, Ким рассорилась со своими коллегами по сериалу еще после второго полнометражного фильма якобы из-за низкого гонорара и малого экранного времени. В интервью 2017 года она вообще призналась, что никогда не дружила с другими актрисами из звездной четверки и их отношения на съемочной площадке можно было назвать «токсичными».

Недавно стало известно, как главная звезда шоу — 55-летняя Сара Джессика Паркер — относится к Ким Кэтролл. Когда актриса опубликовала в Instagram первый тизер сериала-продолжения «Секса в большом городе» под названием And just like that…, один из комментаторов отметил, что в посте не упоминается Саманта Джонс. Другой ответил ему: «Они не любят друг друга», имея в виду актрис. А после к обсуждению подключилась сама Сара Джессика Паркер.

«Нет. Я не «не люблю» ее. Я никогда этого не говорила. И никогда не бы не сказала. Саманта не участвует в этой истории. Но она всегда будет частью нас. Независимо от того, где мы находимся и чем занимаемся», — прокомментировала актриса.

Добавим, что съемки продолжения начнутся в Нью-Йорке весной.

