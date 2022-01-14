Леди в платке: Виктория Боня в глянцевом плаще и водолазке Balenciaga встретилась с Митей Фоминым

Телеведущая нарядилась ради ужина в старый Новый год. Она похвасталась модным аутфитом.

Виктория Боня прославилась благодаря шоу «Дом-2». Она в свое время участвовала в нем с Ольгой Бузовой и Аленой Водонаевой. Примечательно, что телеведущая смогла стать бьюти-блогером и развить свой бизнес.

Она давно живет в Монако с дочкой Анджелиной. Не так давно светская львица отдохнула в Коста-Рике. Она не скрывала, что следит за внешностью. За время отпуска звезда загорела.

Вернувшись домой Боня пополнила гардероб. Она не скрывает, что является модницей. У нее большая коллекция обуви, а также платьев и пуховиков. Но 13 января она решила облачиться в лосины и водолазку Balenciaga.

Светская львица повязала на голову косынку этого же бренда. Изюминкой образа стал глянцевый плащ. Виктория покрасовалась у зеркала. Она заинтриговала подписчиков, так как собралась встретиться с другом.

В ресторане ее встретил Митя Фомин. Они вместе участвовали в шоу «Звезды в Африке». Певец напомнил, что ранее Боня снялась в его клипе. Они поздравили всех со старым Новым годом. К слову, косынки стали трендом. Ирина Пегова, Екатерина Стриженова и другие модницы их носят.

Поклонники восхитились тем, как выглядит светская львица. Многие осыпали ее комплиментами. «Красотка на стиле», «Стиль сейчас бомба!», «Виктория, вы так выглядите, словно сошли с подиума», «Какая встреча», «Вы самые крутые», «Ой, прям огонь», «Бомбический плащ», «Я просто в восторге от вашего наряда», — стали писать пользователи Сети.

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