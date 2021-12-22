«Уже плохо помнит русский»: Боня встретилась с подросшей дочкой, которая гостила у Смерфита

Наследница бывшей звезды «Дома-2» похвасталась подарками от родных. Только от бабушки и дедушки она получила приличную сумму в евро.

Виктория Боня стала популярным бьюти-блогером. Она не так давно выпустила свою помаду. Бывшая звезда «Дома-2» живет в Монако. Она признавалась, что за это ее невзлюбила Ксения Собчак.

Раньше Боня строила отношения с миллионером Алексом Смерфитом, даже родила от него дочку Анджелину. Но они так и не сыграли свадьбу. Но недавно светская львица похвасталась помолвочным кольцом. Она заявила, что готова завести семью и мечтаете о двоих или троих детях.

Имя избранника Боня скрывает. Она призналась, что он ее давний друг. Накануне звезда вернулась в Монако. Она встретилась с дочкой, которая месяц гостила у отца. Светская львица запечатлела наследницу в плюшевой шубе песочного цвета и с макияжем.

«Анджелина рассказывает, какой она знак зодиака и какой знак подходит ей. Ну вот, месяц, проведенный с папой, и дочка уже плохо помнит русский», — написала звезда.

Боня попросила рассказать, какие подарки ей подарил папа и родные на Рождество.

«iMac, телефон, подарки игры. Потом бабушка две тысячи, дедушка три тысячи», — стала хвастаться Анджелина. «К 10 годам Анджелина накопила уже 10 тысяч евро», — узнала Виктория. «Ты зажиточная невеста», — добавила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка Бони. Многие отметили, что она похожа на маму. «Какая красивая», «Такая зайка», «Ну какая красотка! На тебя очень похожа, Викуся», «Прекрасная девочка», — прокомментировали пост подписчики.

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