В стиле голливудского шика: Пегова и Стриженова в шубках и ультрамодных платках вышли на прогулку

Актриса поддержала моду на головные уборы в виде косынок. Все больше звезд отказываются от шапок.

Ирина Пегова является популярной актрисой. Она снялась в десятках разных кинолент. У нее давно появилось большое количество поклонников. Артистка недавно побывала в родном городе Выкса.

Несмотря на свою известность, она облачается в простые и лаконичные образы. В прошлом году артистка успела отметиться как в женственных платьях, так и пуховиках. Теперь она приехала в Москву, где устроила прогулку по ярмарке.

Пегова облачилась в черную норковую шубку и сапожки-трубы. Особого колорита образу придал платок, который она повязала на голову вместо шапки.

А вот ее дочка Татьяна, рожденная от актера Дмитрия Орлова предстала в алом пуховике-дутике. Они прошлись по Красной площади. Ирина отметила, что любит проводить время с наследницей. Праздничные гуляния продлились несколько часов.

Примечательно, что в этот же день поддержала модный тренд и Екатерина Стриженова, которая вернулась из отпуска. Она отправилась на прогулку в шубке из натурального меха и пуховом платке. Она случайно повторила образ актрисы.

Поклонники одарили их комплиментами. Многие поразились тому, как стильно они выглядят. «Ирина, вам так идет эта зимняя атмосфера», «Настоящая русская красавица!», «Боярыня уж очень хороша!», «Вы бесподобны», «Ох уж эти платочки», «Как вы красивы сегодня», — прокомментировали кадры подписчики.

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