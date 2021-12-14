«Можете поздравить меня»: Боня объявила о помолвке и показала кольцо с бриллиантом

Виктория Боня многим знакома по реалити-шоу «Дом-2», где участвовала в месте с Ольгой Бузовой. После ухода из проекта она стала моделью и телеведущей. Она также едва не вышла замуж за миллионера Алекса Смерфита.

Хоть Виктория и родила ему дочку Анджелину, но до брака дело не дошло. Из-за разных планов на будущее они расстались. Последние годы звезда лишь иногда рассказывала о новых романах.

По этой причине для поклонников стало неожиданностью, когда Боня объявила о помолвке. Она уже несколько дней находится в Москве. Вечером 14 декабря светская львица собралась выйти в свет. Вскоре в соцсети она продемонстрировала роскошное кольцо с крупным бриллиантом на заветном пальце.

«Ну что… Можете поздравить меня», — написала звезда.

Примечательно, что Виктория утаила имя избранника. В последние месяцы она не была замечена в компании мужчины. Однако в прошлом году Боня много времени проводила с Маратом Сафиным. Российский теннисист давно стал завидным холостяком. Светская львица отмечала, что они дружат. При этом она не скрывала симпатии к спортсмену.

Напомним, что последний большой роман у Виктории был с французским бизнесменом Пьером Андрюаном. Они вместе выходили в свет. Однако в итоге их отношения были скоротечными.

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