«Похудела снова»: Боня в черном мини-платье и модном пуховом пальто предстала в Москве

Бывшая участница «Дома-2» похвасталась тем, как выглядит в свои 42 года.

Виктория Боня уже давно стала телеведущей, бьюти-блогером и моделью. Но прославил ее проект «Дом-2», в котором она участвовала в молодости. Теперь Виктория живет в Монако, где растит дочку Анджелину. Раньше светская львица состояла в отношениях с миллионером Алексом Смерфитом, но они расстались. Несмотря на это, звезда привыкла жить на широкую ногу.

На днях Виктория отметила свой день рождения. Она устроила застолье для родных и близких. Именинница много танцевала и веселилась. Потом она разбирала подарки, среди которых было много дорогих вещей.

А накануне Боня нарядилась, чтобы отправится на встречу. Она приехала в Москву, поэтому решила повидать друзей. У зеркала звезда покрасовалась в черном мини-платье и ботфортах.

А вот потом она запечатлелась в длинном пуховом пальто цвета хаки. Виктория решила дополнить образ жакетом и сумкой-пельменем.

«Ну вот я похудела снова! До Москвы добралась, и посмотрите, что от меня осталось! Как всегда просто! Что Москва со мной творит?» — пожаловалась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня. Многие одарили ее комплиментами. «Викуся, ты как всегда великолепна! Мне очень понравилась твоя прическа! Стиль даже в мелких деталях», «Какой жакет красивый», «Всегда ухоженная и красивая», «Этот потрясающий образ», «Безумно крутой пуховик», — прокомментировали кадры пользователи Сети. К слову, длинные пуховики в моде. Марина Зудина с дочкой отметились в таких пуховиках.

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