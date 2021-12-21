«Так мальчишка греет»: Елена Николаева стильно утеплилась в наряде молочных оттенков на 41-й неделе беременности

Жена бизнесмена Игоря Вдовина, телеведущая Елена Николаева, уже делилась с подписчиками микроблога, что перехаживает беременность.

Предполагаемая дата родов, которую ей установили врачи, уже прошла. Елена Николаева полагает, что ей уже совсем скоро предстоит отправиться в роддом, а пока продолжает совершать прогулки по улицам Москвы.

На этот раз она облачилась в дубленку-пилот молочного оттенка, признавшись, что ей не холодно, несмотря на лютый мороз.

«Кстати, на удивление не холодно. Ну, либо меня так мальчишка греет. Сегодня выяснилось, что он настоящий богатырь. Уже 3,5», — поделилась Елена Николаева в микроблоге.

Специально для Teleprogramma.pro оценку образу будущей мамы дала стилист Анастасия Стар.

«Телеведущая Елена Николаева в качестве беременного аутфита выбрала для себя удобные утепленные брюки, бежевую водолазку, высокие жокейские сапоги и удлиненную дубленку, — отметила Анастасия Стар. — Образ мне нравится, он актуальный и современный. Черные, бежевые и молочные оттенки всегда выглядят естественно, натурально и гармонично. Особенно хочу отметить, как органично сюда вписалось ожерелье. Я считаю, что аксессуары должны быть в образе обязательно, иначе он выглядит недоработанным. Дубленки, к слову, сейчас актуальны как никогда. Поэтому ставим Елене пятерку по стилю и желаем крепкого здоровья маме и ее будущему малышу!»

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни на курсах «Имидж-любитель» и «Имидж-любитель – 2. ДНК стилей».

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