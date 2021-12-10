«Дорогой образ»: Собчак отправилась в ресторан с мужем в трендовом смокинговом жакете и шортах

Ксения Собчак провела отпуск с мужем Константином Богомоловым в Нью-Йорке. Чета осматривала местные достопримечательности и наслаждалась походами по ресторанам.

В личном блоге ведущая похвасталась перед поклонниками аутфитом, который она примерила на свидание с супругом. Ксения Собчак поддержала тренд на смокинговые жакеты, сочетав его с шортами.

Специально для Teleprogramma.pro лук светской львицы прокомментировала стилист Анастасия Стар.

«Смелый образ, вполне соответствующий персональному стилю Ксении Собчак. Удлиненный приталенный смокинговый жакет отлично подчеркивает красоту фигуры ведущей. Талия становится меньше за счет увеличенной линии плеча. Такое изделие можно дополнить белой футболкой, джинсами и кедами и сделать повседневный смарт-кэжуал образ.

Ксения же дополнила жакет шортами, что вполне себе неплохо, хорошо также смотрелись бы легинсы, брюки палаццо, юбка-карандаш длины миди.

В целом у Ксении Собчак получился красивый, притягательный, дорогой образ для вечерних выходов», — сказала Анастасия Стар.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни на курсах «Имидж-любитель» и «Имидж-любитель – 2. ДНК стилей».

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