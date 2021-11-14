«Она просто выгнала нас из дома»: Вдовин рассказал о крутом нраве своей дочери от Волочковой

По словам бизнесмена, у него с 16-летней Ариадной полное доверие.

Бизнесмен Игорь Вдовин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о вечеринке, которую устроила в его доме дочь Ариадна, матерью которой является балерина Анастасия Волочкова.

«Любая вечеринка в таком возрасте грандиозна. Я думаю, что ей понравилось. Она просто выгнала нас из дома с женой. Что она там делала – мы не знаем. У нас доверие полное. Мне не за что переживать». Игорь Вдовин

А вот сама Волочкова уверяет, что дочь несчастлива в доме отца. «Арише тяжело живется с чужой женщиной. Лена не любит Аришу. Ей, конечно, тяжело. Если Арише будет плохо, то она всегда знает, куда прийти», — говорит Волочкова.

Напомним, что дочь Волочковой от Вдовина живет в доме отца. Ей так удобнее добираться до школы.

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