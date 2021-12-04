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«Вызывает вопросы»: Елена Николаева допустила стилистический промах при выборе аутфита

Образ телеведущей разобрала стилист Ольга Блок.

«Вызывает вопросы»: Елена Николаева допустила стилистический промах при выборе аутфита
Елена Николаева. Фото: instagram.com/elenanika

Телеведущая Елена Николаева готовится впервые стать мамой. Накануне она приобщилась к искусству и посетила выставку Lady Dior. Для выхода в свет выбрала несколько вещей этого бренда. Образ звезды канала «Россия 1» оценила эксперт Teleprogramma.pro, стилист Ольга Блок. По ее мнению, летящий силуэт юбки миди тоже ассоциируется с эстетикой дома Dior.

Елена Николаева
Елена Николаева. Скриншот: instagram.com/elenanika

«По цвету сочетание получилось очень элегантным: черный, бежевый и серый. И платок на сумку – актуальная и женственная деталь. Однако если бы Елена выбрала черные колготки, силуэт смотрелся бы более цельно. А так сочетание черной юбки и ботильонов такой высоты вызывает вопросы», — сказала Блок.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Блок — персональный и fashion-стилист. Является со-основателем и преподавателем Style Institute Moscow. Опыт работы более 15 лет.

Ольга Блок
Ольга Блок. Фото: личный архив

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Елена Николаевамода и стильМодные трендыОльга Блок