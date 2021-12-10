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Сама нежность: беременная Елена Николаева подчеркнула животик в облегающем платье с накидкой из органзы

Жена Игоря Вдовина, бывшего мужа балерины Анастасии Волочковой, выглядит очень нежно и трогательно.

Сама нежность: беременная Елена Николаева подчеркнула животик в облегающем платье с накидкой из органзы
Елена Николаева. Фото: instagram.com/elenanika/

Телеведущая и супруга бывшего мужа Анастасии Волочковой Елена Николаева находится на приличном сроке беременности.

Несмотря на прекрасное положение, будущая мама ведет активную жизнь. В планах у Елены Николаевой — изучение французского языка.

«Чудесная пятница! Друзья, расскажите о своих успехах в иностранных языках! У меня остро стоит вопрос с французским. Хочу, конечно, заснуть и проснуться говорящей и понимающей… но… что делать-то? Как, что и где вы изучали и какой метод оказался действенным?» — спросила у своей аудитории в Instagram Елена Николаева.

Публикацию она сопроводила невероятно красивым кадром. На фото Елена Николаева позирует в атмосферном месте, вероятно, ресторане, с интерьером в стиле ар-деко. Под стать ему и наряд самой будущей мамы.

Елена Николаева подчеркнула животик
Елена Николаева подчеркнула животик. Фото: instagram.com/elenanika/

Елена Николаева облачена в облегающее платье жемчужного оттенка, которое подчеркнуло ее подросший животик. Воздушности и легкости образу придает накидка из органзы, одетая поверх платья.

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