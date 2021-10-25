Стройнит силуэт: Татьяна Навка в брючном костюме цвета крем-брюле снялась в фотосессии

Фигуристка поделилась кадрами со съемок, где примерила образ в трендовом цвете.

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она обладает множеством медалей, а также олимпийским золотом. В последние годы спортсменка тренирует детей, а также свою дочку Надежду, создает красочные ледовые представления. Свободное время она привыкла посвящать родным. Этой осенью Навка часто выходила в свет, а также наряжалась для посещения вечеринок и праздников друзей.

Каждый раз фигуристка тщательно подбирает себе наряды. Она также уделяет особое внимание костюмам, в которых выступает. На днях спортсменка устроила фотосессию. Она примерила несколько новогодних образов — от атласного платья до наряда с пайетками. Еще один образ Татьяны привлек внимание подписчиков. Она позировала в костюме-тройке цвета крем-брюле. Наряд с брюками клеш визуально вытянул силуэт. Алая помада и пышные локоны завершили аутфит.

Поклонники пришли в восторг от лука. К слову, Лера Кудрявцева недавно также отдала предпочтение этому цвету костюма. Многие одарили комплиментами фигуристку.

«Красотища», «Такая сногсшибательная», «Костюм просто бомбический», «Как же вам идет такой цвет», «Очень нравится наряд! «Какая вы в нем статная», «Ох, алая помада прям добавила изюминку», «Нереальная! Какой лук! А брюки клеш просто сделали ноги космической длины», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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