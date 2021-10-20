Загородный отдых: Навка в трикотажном костюме цвета шоколада и белой косухе устроила чаепитие

Татьяна Навка в этом году отпраздновала 46-летие. Однако спортсменка следит за своей внешностью и продолжает тренироваться, так как часто выступает на льду. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию тренирует будущих чемпионов. Она редко отдыхает, но этой осенью спортсменка не пропускает праздников, которые устраивают друзья. А на днях она отметила день рождения мужа Дмитрия Пескова.

Пара решила собрать друзей на природе. Навка несколько дней провела в загородном комплексе, где с удовольствием готовила на костре. Однако накануне ей пришлось прервать отдых, чтобы сняться в «Ледниковом периоде». Но теперь она поделилась новыми фото, на котором позирует на террасе среди частным домиков. Татьяна предстала в трикотажном костюме цвета шоколада и белоснежной косухе. Она устроила чаепитие, показав настоящий самовар.

«Способность к безмятежному веселью не может быть дарована безответственному дураку; нерушимый душевный покой не может посетить бродягу; умение смеяться подобным образом является конечным результатом самых глубоких, самых серьезных размышлений. © „Атлант расправил плечи“» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит олимпийская чемпионка. Многие посчитали, что отдых пошел ей на пользу. «Танечка, какая же вы прекрасная! Красотка!», «Какая у вас шляпка», «Таня и самовар», «Очень стильный наряд», «Какие приятные осенние цвета», «Очень нежная и уютная», — прокомментировали пост подписчики.