«Именины — день особенный»: Навка предстала в ультрамариновом комбинезоне со шлейфом

Татьяна Навка не скрывает, что является одной из самых известных фигуристок в России. Она завоевала множество наград, включая олимпийское золото. Теперь Навка тренирует будущих чемпионов, а также свою дочку Надежду. Ей также нравится создавать ледовые представления для зрителей. Зачастую ее приглашают на красные дорожки и светские рауты, где она может блеснуть в ярких нарядах.

21 октября Татьяна поделилась снимком, на котором предстала в ультрамариновом комбинезоне со шлейфом. Наряд дополнили босоножки на платформе. Она грациозно сидела на диванчике. Образ завершали не только прическа и макияж с акцентом на глаза, но и ожерелье Chopard. Наряд подчеркнул стройную фигуру спортсменки.

«Всегда знала, что именины — день особенный, но сегодня открыла для себя еще один интересный факт. В году у каждого имени есть несколько дат памяти святых, у Татьян их целых 11!» — поделилась звезда.

«Узнала для себя еще одну интересную информацию. У человека два ангела небесных: ангел-хранитель и ангел — святой угодник божий, чье имя мы носим. Так что у меня сегодня день замечательных открытий! Поэтому особенно сегодня, но не только Татьянам, а всем своим подписчикам я желаю света, добра и блага под крыльями их небесных покровителей!» — добавила она.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит фигуристка. Многие осыпали 46-летнюю Навку комплиментами. «Красавица, синий так идет вам», «Невероятно красивое фото!», «Очень красиво и по-царски», «Очень красивый образ!», «Танечка, Хюррем султан и рядом не стояла», — прокомментировали пост подписчики.

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