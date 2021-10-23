Акцент на щиколотки: Навка в платье макси мятного цвета и нюдовых туфельках устроила фотосессию

Фигуристка готовится к Новому году. На съемке она похвасталась ярким и женственным нарядом.

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она регулярно снимается в разных проектах, а также тренирует будущих чемпионов. Спортсменка много сил тратит на создание ледовых представлений. Во время новогодних каникул она радует публику сказочными постановками. Этой осенью Навка часто появляется на праздниках у друзей. Каждый раз она продумывает свои образы.

На этот раз Навка устроила фотосессию. Она объявила, что уже готовится к Новому году. Спортсменка примерила несколько образов. В платье макси на запах со шлейфом она прыгала на кровати. Фигуристка в наряде мятного цвета и с пышными локонами позировала перед камерой. Потом Татьяна уже разместилась в кресле у камина с елкой. Она грациозно сидела, демонстрируя стройны щиколотки и нюдовые туфли-лодочки.

Поклонники восхитились тем, как выглядит олимпийская чемпионка. Многие также отметили, что наряд выглядит эффектно в новогодней студии. «Ну это очень красиво», «Классно, наряжайтесь!», «До праздника два месяца, а у вас уже такой образ есть», «Очень красиво смотрится», «Как вы позируете, есть чему учиться», «Безумно ярко», «Принцесса во плоти», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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