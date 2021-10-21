С жакетом на молнии: Кудрявцева в кожаном костюме цвета ванили предстала на съемках

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих. Она работала в тандеме с Андреем Малаховым, Сергеем Лазаревым и многими другими известными персонами. Знаменитая блондинка не только ведет телепередачи, но и концерты, включая «Новую волну». Она привыкла к тому, что зачастую находится в центре внимания, поэтому тщательно продумывает свои образы.

Этой осенью Лера не раз отдавала предпочтения брючным костюмом ярких цветов, а также платьям-футлярам. Но на этот раз телеведущая продемонстрировала необычный наряд на съемках передачи «Звезды сошлись». Она покрасовалась в кожаном костюме ванильного цвета с асимметричным жакетом на молнии. Макияж с акцентом на глаза дополнили ее лук. Зауженные брюки подчеркнули ее стройность.

Поклонники привыкли видеть Кудрявцеву в наряд цвета Барби. Поэтому новый образ у многих вызвал восторг. «Лера, ты прекрасна стильная красотка», «Цвет крутой», «Как всегда, стильная, красивая», «Ну, какая же красота!», «Бомбически выглядишь», «Как девушка из будущего», «Такая стильная! Светлые тона очень к лицу», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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