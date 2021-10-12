Агата Муцениеце в джинсах скинни и стеганой жилетке цвета сливок похвасталась лифтолуком

Агата Муцениеце снималась в сериале «Закрытая школа», а также в фильме «Тобол». Не раз она вела шоу «Голос. Дети», так как умеет находить общий язык с малышами. Сама актриса растит дочку Мию и сына Тимофея, которых родила в браке с Павлом Прилучным. Но в прошлом году супруги развелись. Это только подстегнуло артистку больше работать над собой. Она даже снимается в шоу «Ледниковый период».

Теперь обычный распорядок дня Агаты изменился. Почти каждый день ей приходится ездить на тренировки с партером Александром Энбертом. Актриса не боится выглядеть естественно, поэтому запечатлелась без макияжа и укладки, когда собралась на ледовую арену. Муцениеце похвасталась лифтолуком. Она облачилась в джинсы скинни и толстовку с медведем. Изюминкой образа стала стеганая длинная жилетка цвета сливок.

«Пожелайте нам сегодня удачи», — написала звезда.

Поклонники отметили, что бывшая жена Прилучного выглядит более стройной. С момента начала тренировок она похудела на пять килограммов. Актриса также стильно утеплилась, так как стеганые пальто, пуховики и жилетки в моде.

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