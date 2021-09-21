«Класс! Мы одинаковые!»: Муцениеце облачилась с детьми Прилучного в костюмы в стиле family look

Агата Муцениеце знакома многим зрителям по сериалу «Закрытая школа». Также она не раз становилась ведущей в шоу «Голос. Дети». За последний год ее карьера пошла в гору. Актриса развелась с Павлом Прилучным и вместе с детьми стала жить в своей старой квартире в Москве. При этом теперь она больше времени уделяет себе, экспериментирует с имиджем и старается одеваться более женственно.

Не так давно Агата посетила Большой театр, а также она побывала на премии известного журнала. Каждый раз актриса подбирала себе элегантный наряд — костюм или вечернее платье. Но в обычной жизни ей нравится носить комфортные луки. На этот раз она похвасталась обновками. Вместе с сыном Тимофеем и дочкой Мией артистка облачилась в спортивные костюмы цвета Tiffany.

«Класс! Мы одинаковые! Family look!» — отметила звезда.

Поклонники отметили, что Муцениеце очень идет яркий цвет. К слову, позже она надела пуховую белую жилетку и шапку. В таком наряде актриса отправилась на работу.

«Какие вы классные», «Очень стильно», «Цвет просто космический», «Какие милые детки», «Вы классная мама», «О таком всегда мечтают дети», «Крутой лук, прям стильная семья», «Агата, вы просто очаровываете всех», «Стильно и удобно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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