«Ультрамодные»: Нетребко в стеганом пуховике алого цвета и кроссовках подчеркнула стройность ног

Анна Нетребко любит путешествовать. Более того, благодаря своей работе она регулярно гастролирует. Певица является модницей, поэтому с собой возит несколько чемоданов с нарядами. Она признавалась, что только костюмов для выступлений у нее около 500. Также артистка коллекционирует шляпки и туфли. Она не скрывает, что ей нравится все блестящее и яркое.

После грандиозного концерта в Кремле, где Анна отпраздновала свое 50-летие, вместе с мужем Юсифом Эйвазовым она приехала в Нижний Новгород. Там певица смогла погулять и посетить экскурсии. Для такого случая она облачилась в алый стеганый пуховик и дутый пуховой платок в тон. К своему образу звезда даже подобрала узкие солнцезащитные очки в красной оправе.

Своим нарядом Нетребко восхитила фанатов. «Аннушка, как вам красиво в платках», «Очень стильный пуховик», «Какая вы стройная», «Красный так к лицу», — стали писать они. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Алсу Арна.

«Образ Анны Нетребко смотрится непропорционально по двум основным причинам. Она имеет верхний тип фигуры, при котором самой стройной частью тела являются ноги. Именно они облачена в черные обтягивающие колготки, а пуховик приходится на верхнюю часть, да еще и в стеганом виде, поэтому он добавляет объема и так самой объемной части тела. Соответственно, я бы рекомендовала спустить длину пуховика до середины икры. Платок вполне уместен. Его можно оставить. Единственное — очки, пусть и такие ультрамодные, остры, я бы рекомендовала заменить на классические, более широкие, в темной оправе, чтобы покрыть большую часть лица. Так будет соразмерно пропорциям Анны», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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