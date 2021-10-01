«Просто осиная талия»: Агата Муцениеце скорректировала фигуру благодаря «Ледниковому периоду»

В одной из последних Stories личного микроблога бывшая возлюбленная Павла Прилучного — Агата Муцениеце — показала постройневшую фигуру. Таким преображением знаменитость обязана проекту «Ледниковый период».

Отметим, Муцениеце принимает участие в шоу Авербуха впервые. Однако у нее уже есть успехи. Результатами тренировок с фигуристом Александром Энбертом актриса поделилась со своими поклонниками.

Исполнительница главной роли в сериале «Закрытая школа» — отметила, что репетиции на льду совершили чудеса с ее фигурой. Теперь у Агаты настоящий стальной пресс и тонкая талия.

«Друзья, конечно, не хочу хвалиться… Да нет, к черту! Я хочу хвалиться! Посмотрите, какой у меня пресс накачался благодаря прокатикам. Просто осиная таля и супер пресс. Скоро можно выступать в конкурсе бодибилдеров, я считаю», — похвасталась Агата.

Напомним, в новом сезоне проекта «Ледниковый период» появился 19-летний блогер и певец Даня Милохин. Тиктокер во время первого выступления не смог удержать Евгению Медведеву и сам ушиб голову.

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