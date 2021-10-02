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«Я все твое катание смотрела только на это»: Тарасова одернула Муцениеце на «Ледниковом периоде»

Заслуженный тренер посоветовала актрисе больше следить за собой.

«Я все твое катание смотрела только на это»: Тарасова одернула Муцениеце на «Ледниковом периоде»
Агата Муцениеце и Александр Эмберт в шоу «Ледниковый период». Фото: Первый канал

Агата Муцениеце приняла участие в популярном шоу Первого канала «Ледниковый период». С фигуристом Александром Эмбертом они исполнили страстный танец на песню из сериала «Содержанки».

Однако судьи поставили паре низкие оценки. Им показалось, что актрисе не хватило мастерства.

Агата Муцениеце и Александр Эмберт в шоу «Ледниковый период». Фото: Первый канал
Агата Муцениеце и Александр Эмберт в шоу «Ледниковый период». Фото: Первый канал

Дмитрий Хрусталев, например, заявил, что номер был очень красивый, задумка хорошая, но было видно, что Агате не хватает проката, чтобы проявить актерский потенциал.

«Дорогая Агата! Шнурки-то надо завязывать, они не должны болтаться, — начала свою речь Татьяна Тарасова. – Я все твое катание смотрела только на это. У тебя прекрасный партнер. Он стал победителем нашего шоу в прошлом сезоне. Ты следи за собой и будет много толку».

Агата от себя добавила, что сильно волновалась, но намерена бороться за победу в проекте.

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