«Я все твое катание смотрела только на это»: Тарасова одернула Муцениеце на «Ледниковом периоде»

Заслуженный тренер посоветовала актрисе больше следить за собой.

Агата Муцениеце приняла участие в популярном шоу Первого канала «Ледниковый период». С фигуристом Александром Эмбертом они исполнили страстный танец на песню из сериала «Содержанки».

Однако судьи поставили паре низкие оценки. Им показалось, что актрисе не хватило мастерства.

Дмитрий Хрусталев, например, заявил, что номер был очень красивый, задумка хорошая, но было видно, что Агате не хватает проката, чтобы проявить актерский потенциал.

«Дорогая Агата! Шнурки-то надо завязывать, они не должны болтаться, — начала свою речь Татьяна Тарасова. – Я все твое катание смотрела только на это. У тебя прекрасный партнер. Он стал победителем нашего шоу в прошлом сезоне. Ты следи за собой и будет много толку».

Агата от себя добавила, что сильно волновалась, но намерена бороться за победу в проекте.

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