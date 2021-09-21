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Игривая Шпица, необычная Куркова и строгая Хаматова: в каких нарядах появились звезды на «Кинотавре»

Стилист Валентина Лаблюк прокомментировала специально для Teleprogramma.pro образы российских знаменитостей с красной дорожки мероприятия.

Игривая Шпица, необычная Куркова и строгая Хаматова: в каких нарядах появились звезды на «Кинотавре»
Равшана Куркова. Фото: Владимир Веленгурин/ КП

Сочинский кинофестиваль «Кинотавр» проходит с 18 по 25 сентября 2021 года уже 32-й раз по счету. Это необычно для данного мероприятия, ведь традиционно его проводят летом, сейчас же даты сдвинули из-за пандемии. Впрочем, на настроение звезд и их желание блистать на красной дорожке это никак не повлияло.

Стилист Валентина Лаблюк специально для Teleprogramma.pro рассказала, на какие наряды любимцев публики стоит обратить особое внимание, чем они хороши, и как в них отражаются современные тренды. Смотрим, берем на заметку, используем в жизни.

Равшана Куркова

«Образ Равшаны поразил многих. Платье бренда Aliona Akhmadulina. Вы только обратите внимание — насколько прекрасно обыгран верх платья: жемчуг и волнистые линии придают нежность, открытые плечо и рука наделяют аутфит игривостью. Сумка в виде клетки добавила романтики замыслу. А украшения с красными камнями сыграли на контрасте с цветом платья. Красиво».

Равшана Куркова. Фото: Владимир Веленгурин

Катерина Шпица

«Любимая Катерина Шпица. Этот образ собирала лично я. Горжусь нашим результатом. На Катерине платье бренда Dasha Li. Платье прекрасно обыграло стройные линии Катерины. Вырезы на талии и бедре придали игривости. Вырез на уровне талии — тренд этого сезона. Мы решили не перезагружать образ украшениями и выбрали серьги, которые создали красивый акцент в образе».

Катерина Шпица. Фото: Владимир Веленгурин/ КП

Любовь Толканина

«Любовь Толканина удивила своим выбором. Выбор пал на платье бренда Monosuit. Бренд активно развивает уникальные технологии безотходного производства, за что их я очень уважаю.  Харизма, комфорт, индивидуальность — именно это передал образ актрисы. Украшения были выбраны лаконичные и незамысловатые. Прекрасный выбор».

Любовь Толканина. Фото: Владимир Веленгурин/ КП

Чулпан Хаматова

«Чулпан Хаматова отдала выбор сдержанному белому платью. Красиво подчеркнута талия, сдержанный вырез в тандеме с короткой стрижкой красиво удлиняют силуэт. Плотная ткань не позволяет излишеств. Строго, женственно, под стать самой звезде. Хороший выбор».

Чулпан Хаматова. Фото: Владимир Веленгурин/ КП

Ингеборга Дапкунайте

«На прекрасной Ингеборге платье бренда Basco Alberta Ferretti. Шикарный выход. Игривость, стать, шик. Платье прекрасно подходит для такого рода мероприятия и красиво подчеркивает достоинства актрисы. Украшения Ингеборга не использовала, оставив все внимание самому платью».

Ингеборга Дапкунайте. Фото: Владимир Веленгурин/ КП

Нонна Гришаева

«Выбор Нонны Гришаевой пал на брючный костюм. Сдержанно и стильно. Жакет с вырезами на плечах смотрится игриво. Полоска красиво вытягивает силуэт и придает образу утонченность. Стильно».

Нонна Гришаева. Фото: Владимир Веленгурин/ КП

Ирина Горбачева

«Прекрасная Ирина Горбачева. Платье отлично подходит под стиль самой Ирины. Если внимательно изучить аккаунты Ирины, можно заметить, что у актрисы особая любовь к черному цвету. Немного смущают камни на вырезе на бедре, но это мелочи. Главное – харизма».

Ирина Горбачева. Фото: Владимир Веленгурин/ КП

Виктория Толстоганова

«На Виктории — платье бренда Alena Akhmadulina. Образ в целом эстетически приятен. Платье красиво вытягивает силуэт и придает актрисе аристократический вид. Длинные перчатки — главный тренд весны 2021 года. Пришел в наши дни из далеких 1920-х. Прекрасно придает игривости образу. Из украшений Виктория выбрала нежные серьги с синим камнем, не перегружая образ».

Виктория Толстоганова. Фото: Владимир Веленгурин/ КП

Справка Teleprogramma.pro

Валентина Лаблюк — стилист. Окончила школу Stylewithgalab, повысила квалификацию в школе Ustyle. В списке достижений — десятки счастливых клиентов, публикации в заграничных и российских журналах.

Валентина Лаблюк
Валентина Лаблюк. Фото: личный архив

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«Кинотавр»Валентина ЛаблюкВиктория ТолстогановаИнгеборга ДапкунайтеИрина ГорбачеваКатерина ШпицаНонна ГришаеваРавшана Куркова