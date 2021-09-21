Игривая Шпица, необычная Куркова и строгая Хаматова: в каких нарядах появились звезды на «Кинотавре»

Сочинский кинофестиваль «Кинотавр» проходит с 18 по 25 сентября 2021 года уже 32-й раз по счету. Это необычно для данного мероприятия, ведь традиционно его проводят летом, сейчас же даты сдвинули из-за пандемии. Впрочем, на настроение звезд и их желание блистать на красной дорожке это никак не повлияло.

Стилист Валентина Лаблюк специально для Teleprogramma.pro рассказала, на какие наряды любимцев публики стоит обратить особое внимание, чем они хороши, и как в них отражаются современные тренды. Смотрим, берем на заметку, используем в жизни.

Равшана Куркова

«Образ Равшаны поразил многих. Платье бренда Aliona Akhmadulina. Вы только обратите внимание — насколько прекрасно обыгран верх платья: жемчуг и волнистые линии придают нежность, открытые плечо и рука наделяют аутфит игривостью. Сумка в виде клетки добавила романтики замыслу. А украшения с красными камнями сыграли на контрасте с цветом платья. Красиво».

Катерина Шпица

«Любимая Катерина Шпица. Этот образ собирала лично я. Горжусь нашим результатом. На Катерине платье бренда Dasha Li. Платье прекрасно обыграло стройные линии Катерины. Вырезы на талии и бедре придали игривости. Вырез на уровне талии — тренд этого сезона. Мы решили не перезагружать образ украшениями и выбрали серьги, которые создали красивый акцент в образе».

Любовь Толканина

«Любовь Толканина удивила своим выбором. Выбор пал на платье бренда Monosuit. Бренд активно развивает уникальные технологии безотходного производства, за что их я очень уважаю. Харизма, комфорт, индивидуальность — именно это передал образ актрисы. Украшения были выбраны лаконичные и незамысловатые. Прекрасный выбор».

Чулпан Хаматова

«Чулпан Хаматова отдала выбор сдержанному белому платью. Красиво подчеркнута талия, сдержанный вырез в тандеме с короткой стрижкой красиво удлиняют силуэт. Плотная ткань не позволяет излишеств. Строго, женственно, под стать самой звезде. Хороший выбор».

Ингеборга Дапкунайте

«На прекрасной Ингеборге платье бренда Basco Alberta Ferretti. Шикарный выход. Игривость, стать, шик. Платье прекрасно подходит для такого рода мероприятия и красиво подчеркивает достоинства актрисы. Украшения Ингеборга не использовала, оставив все внимание самому платью».

Нонна Гришаева

«Выбор Нонны Гришаевой пал на брючный костюм. Сдержанно и стильно. Жакет с вырезами на плечах смотрится игриво. Полоска красиво вытягивает силуэт и придает образу утонченность. Стильно».

Ирина Горбачева

«Прекрасная Ирина Горбачева. Платье отлично подходит под стиль самой Ирины. Если внимательно изучить аккаунты Ирины, можно заметить, что у актрисы особая любовь к черному цвету. Немного смущают камни на вырезе на бедре, но это мелочи. Главное – харизма».

Виктория Толстоганова

«На Виктории — платье бренда Alena Akhmadulina. Образ в целом эстетически приятен. Платье красиво вытягивает силуэт и придает актрисе аристократический вид. Длинные перчатки — главный тренд весны 2021 года. Пришел в наши дни из далеких 1920-х. Прекрасно придает игривости образу. Из украшений Виктория выбрала нежные серьги с синим камнем, не перегружая образ».

Справка Teleprogramma.pro

Валентина Лаблюк — стилист. Окончила школу Stylewithgalab, повысила квалификацию в школе Ustyle. В списке достижений — десятки счастливых клиентов, публикации в заграничных и российских журналах.

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