Какое изобретение Ива Сен-Лорана позволяет с успехом прятать полный животик, рассказал Васильев

Одна и та же женщина в различных платьях может выглядеть совершенно по-разному: в одном казаться грузной, а в другом – легкой, словно бабочка.

Ив Сен-Лоран в свое время сконструировал платье, которое помогает дамам запросто прятать выдающийся животик под тканью. Речь идет о моделях с завышенной талией, с расширяющейся книзу юбкой трапециевидного силуэта. Такие фасоны выглядят женственно на фигуре и не производят впечатления «бабы на чайнике», как бывает с некоторыми нарядами с юбкой от линии под бюстом.

«На протяжении долгого времени узкие талии были в почете, особенно в послевоенные годы, когда женщины ничего не ели. Объем в талии в 42-50 см был обычным делом, ведь когда вы голодаете, то и талия не увеличивается. Но за 50-е годы ХХ века женщины наели себе талии немножко больше. И Ив Сен-Лоран был первым дизайнером, который перенес линию талии несколько выше, что позволило женщинам питаться в нормальном режиме», — рассказал Александр Васильев на шоу Модный приговор.

Он также заметил, что модельер поставил женщин и на более устойчивый каблук, потому что шпильки нового веса не выдерживали.

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