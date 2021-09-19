«Несоответствие стрижки и наряда»: поклонники не узнали Чулпан Хаматову на открытии «Кинотавра»

Актриса в этом году возглавила жюри фестиваля.

В Сочи в 32-й раз стартовал российский национальный кинофестиваль «Кинотавр». Жюри возглавила Чулпан Хаматова. Актрису было сложно узнать на красной дорожке. Дизайнер Ксения Князева считает, что ей неудачно выбрали наряд.

«Здесь несоответствие стрижки и наряда. Платье в стиле конца 40-х, а стрижка очень модная, современная. Поскольку ткань тяжелая, зона талии расширяется в силуэте. Я бы подобрала для Чулпан брючный костюм «оверсайз», — сказала звездный эксперт Kp.ru.

Кстати, в этом году на «Кинотавре» представили 15 отечественных лент. Кроме того, в рамках кинофестиваля пройдет масштабная презентация новых российских сериалов.

Из-за коронавирусных ограничений «Кинотавр» перенесли с июня на сентябрь. Летом, напомним, в России была очередная вспышка заболеваний.

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