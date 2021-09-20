Такая модная: Клава Кока составила стильный лук с жакетом из денима и джинсами с подчеркнутой талией

25-летняя певица Клава Кока в одном из интервью на «Муз-ТВ» рассказала, что очень привязана к своей семье. Купив престижную квартиру в Москве, она долгое время жила с мамой и папой просто потому, что ей так нравилось. А свою сестру она наняла в качестве стилиста.

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То, что Клаву одевает мастер своего дела видно невооруженным взглядом, да и комментарии фэшн-экспертов Teleprogramma.pro подтверждают это. Практически все ее образы отличаются трендовостью и продуманностью. Последний из них, с белыми высокими джинсами с акцентом на талии и голубым жакетом из денима, также был высоко оценен стилистом-имиджмейкером Викторией Шабановой.

«Деним — это тренд вне времени. Клава выбрала жакет из денима, что смотрится свежо и стильно, по сравнению с привычной всем джинсовкой. Обтягивающий укороченный топ глубокого синего цвета показывает прекрасную фигуру девушки и отлично сочетается с цветом жакета, создавая стильный эффект монохрома.

Белые объемные джинсы с завышенной талией уравновешивают силуэт и делают образ гармоничным с точки зрения пропорций и цвета.

Певица дополнила аутфит белым чокером, повторив таким образом цвет джинсов. Повтор цвета одежды в аксессуарах — один из распространенных и безотказных приемов создания эстетичного и целостного образа, обязательно рекомендую девушкам его применять.

Образ подходит Клаве, он не перегружен ни сложным кроем, ни принтами, ни аксессуарами. Все очень сдержанно и стильно.

Его легко повторить, потому что похожие вещи есть в гардеробе каждой девушки. Рекомендую брать аутфит певицы на заметку особенно тем, кто боится выглядеть слишком модно», — прокомментировала Виктория Шабанова.

Справка Teleprogramma.pro

Стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова закончила Школу шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер».

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