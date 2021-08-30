«Наш семейный день»: Галина Юдашкина в джинсах с рваным краем и белом лонгсливе отметилась на прогулке по Гонконгу

Модный эксперт Teleprogramma.pro Элла Маковей назвала образ Галины Юдашкиной дорогим, но при этом не вычурным.

Наследница именитого кутюрье Валентина Юдашкина Галина с мужем Петром Максаковым и двумя маленькими сыновьями Анатолием и Аркадием живет в Гонконге.

После рождения мальчиков Галина Юдашкина сумела вернуть себе былую стройность и сейчас стремится выбирать наряды, которые подчеркивают ее хрупкость.

На прогулку в минувшее воскресенье мама двух сыновей Галина Юдашкина облачилась в джинсы с рваным краем и белый лонгслив. Снимками, запечатлевшими ее в этом образе дочь Валентина Юдашкина поделилась в микроблоге.

«Наш семейный день», — подписала Галина Юдашкина фото.

На одном из кадров она предстала со старшим сыном Анатолием. Наследника Галина Юдашкина облачила в кипенно-белую толстовку, так что смотрятся мама и ее наследник гармонично.

Воскресный аутфит Галины Юдашкиной оценила модный эксперт Teleprogramma.pro Элла Маковей.

«Образ — это не перегруженный деталями casual. Свободные укороченные голубые джинсы с рваным краем, белый лонгслив с удлиненными рукавами. Кажется, все очень просто. Но трендовые черные сандалии и сумочка дают понять, что образ дорогой, но не вычурный», — отметила стилист Элла Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей, стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция.

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