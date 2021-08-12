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Привет из Гонконга: дочь Юдашкина подержала тренд на платья-трубы, подчеркнув трикотажем фигуру

Эти наряды сейчас актуальны, но дамам с формами стоит быть с ними острожными.

Привет из Гонконга: дочь Юдашкина подержала тренд на платья-трубы, подчеркнув трикотажем фигуру
Галина Юдашкина с сыновьями. Фото:

Дочь Валентина Юдашкина, Галина, уже давно живет с мужем Петром Максаковым и двумя сыновьями — Аркашей и Толенькой — в Гонконге. Ее родители не скрывают: они очень скучают по наследнице и любимым внучатам. Изредка они балуют своих поклонников кадрами с дочкой и мальчишками.

Судя по этим фото, Галина, как и ее знаменитые родители, является большой модницей. Она внимательно следит за трендами. И старается одеваться актуально и стильно не только сама, но и вместе с детьми, составляя с ними семейные луки.

На одном из последних снимков из аккаунта жены Валентина Юдашкина, Марины, она предстает в актуальном платье-трубе из трикотажа. О тренде на него ранее рассказывала Эвелина Хромченко, которая замечала, что оно отлично подчеркивает фигуру, но при этом не рекомендуется пышным девушкам, поскольку может выставить напоказ рельефы тела.

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