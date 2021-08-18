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«Аутфит для отпуска»: Собчак вышла на променад в льняном платье с эффектом стройности и модных мюлях на платформе

Стилист Элла Маковей объяснила Teleprogramma.pro, в чем притягательность образа ведущей.

«Аутфит для отпуска»: Собчак вышла на променад в льняном платье с эффектом стройности и модных мюлях на платформе
Ксения Собчак.. Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Ксения Собчак отметилась на прогулке в белом льняном платье с V-образным вырезом, визуально удлинив шею и показав фигуру лучшим образом. За счет чего это произошло Teleprogramma.pro объяснила стилист Элла Маковей.

«Льняное белое платье-макси — летний must-have. В этом платье все детали кроя «работают», чтобы вытянуть силуэт и подчеркнуть стройность (длина, акцент на талии, V-образный вырез и четкая линия плеча).

Массивные мюли на платформе хорошо сочетаются с длиной макси в расслабленных образах. А плетеная сумочка плюс лен – это отличный аутфит для отпуска», — прокомментировала фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более пяти лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

Элла Маковей
Элла Маковей. Фото: личный архив

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