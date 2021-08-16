«Выглядит женщиной в возрасте»: стилист указала на модный промах Галины Юдашкиной

30-летняя дочь известного кутюрье Валентина Юдашкина Галина Юдашкина с мужем Петром Максаковым и двумя сыновьями живет в Гонконге.

Молодая мамочка, сумевшая после рождения наследников привести себя в отличную физическую форму, вероятно, очень гордится своей стройностью. Галина Юдашкина стремится подчеркивать стройность и носит облегающие наряды, которые не всегда показывают ее в выгодном свете. Так случилось и на этот раз. На снимке в микроблоге Галина Юдашкина предстала в узких джинсах с рваными краями и темно-синей блузке на запах.

Модный эксперт Teleprogramma.pro Алсу Арна указала на неактуальность и старомодность этого образа, отметив, что полное облегание играет против Галины Юдашкиной, несмотря на то, что подчеркивает ее хрупкость.

«Галина Юдашкина в этом образе выглядит немного женщиной в возрасте, — сказала Алсу Арна в беседе с Teleprogramma.pro. — Некогда было модно полное облегание, и дамы, которые были успешны в то время, по сей день носят этот успех на себе в прямом смысле слова. В этом образе все строго. Строго — в цвете, строго — в формах. Много облегания. Если убрать сумку, то можно подумать, что образ действительно несовременный. Желаю Галине Юдашкиной поднятия настроения и отражения этого в цветах и формах в ее образах. Для Галины с такой фигурой, с такими возможностями я бы порекомендовала более свободные формы и разнообразие в цвете. В этом аутфите вместо джинсов были бы уместны широкие брюки-палаццо с завышенной талией, тогда бы образ смотрелся современно и актуально».

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «теория моды», а также в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем в Москве.

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