В стиле рок-див: Бузова в кожаных лосинах со шнуровкой и косухе оверсайз отправилась на съемки

Телеведущая принарядилась, чтобы отправится в лагерь участников шоу «Х-Фактор» в Минске. Она сменила женственный наряд на более смелый.

Ольга Бузова не перестает удивлять поклонников. Она в этом году решила изменить свою жизнь. Телеведущая покинула шоу «Дом-2», но при этом нашла время для новых проектов. Недавно она провела месяц в саванне. Как оказалось, девушка стала ведущей шоу «Звезды в Африке» с Михаилом Галустяном. А теперь она находится в Минске на съемках проекта «Х-Фактор». Она отлучилась лишь на несколько дней ради участия в «Новой волне».

Вот накануне Ольга снова влилась в съемочный процесс. Она каждый день меняет наряды. Артистка уже примерила небесно-голубой костюм и сверкающий топ. А вот 24 августа первую часть дня она провела в студии в шелком платье цвета апельсина. Вечером телеведущая переоделась в более практичный лук, чтобы отправится в лагерь участников. Она покрасовалась в кожаных лосинах со шнуровкой вместо молнии и косухе оверсайз. Ботинки Prada на толстой подошве дополняли образ в стиле рок-див.

Ольга также сделала высокий хвост и не забыла про макияж с акцентом на губы. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами.

«Оля, какой драйвовый лук», «Лосины, ты смелая», «Оля, только эклеры больше не ешь», «Очень броско», «Нежные платья вам идут больше», «Такая байкерша», «Дерзкая Барби», «Очень стильно выглядит», — прокомментировали кадры пользователи Сети. Напомним, что в этом сезоне курки оверсайз, а также обувь на массивной подошве в тренде.

Смотрите также: