Эксперт по лжи озвучил баснословную сумму, которую Бузова вложила в раскрутку Манукяна

Профайлер и эксперт по лжи Светлана Филатова заявила, что телеведущая Ольга Бузова вложила огромные деньги в раскрутку своего бывшего бойфренда музыканта Давида Манукяна.

По ее словам, на момент встречи с Бузовой у блогера было всего семь миллионов подписчиков в Instagram, а у певицы – семнадцать. Таким образом, Бузова делала каждый день бесплатную рекламу Даве. При этом не стоит забывать, что в среднем рекламный пост у звезд такой величины стоит около миллиона рублей.

«Таким образом, по миллиону в день он экономил на рекламе. Можно сказать, что каждый месяц Ольга вкладывала в жениха по 30 миллионов, а всего за 18 месяцев — 540 миллионов рублей. Он же потратил на нее максимум 90 миллионов рублей, а значит, 450 миллионов остался должен».

Светлана Филатова

Ранее Давид Манукян в шоу Иды Галич несколько раз обмолвился, что добился успеха своими силами. Кроме того, он упоминал, что в последних отношениях его расходы на подарки доходили до пяти миллионов рублей в месяц, сообщает «Комсомольская правда».

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