«Смотрится идеально»: Топурия, Брежнева, Пегова и другие звезды выбрали трендовые ботинки на массивной подошве

Стилист и телеведущая Лена Червова рассказала порталу Teleprogramma.pro об удобной и актуальной обуви 2021 года на примере звезд шоу-бизнеса.

Каждый год девушка стараются обновить гардероб. Однако в шкафу всегда имеются базовые вещи, которые можно носить постоянно и сочетать с другими нарядами. Чаще всего, главным дополнением к образу является обувь. Подобрать идеальную пару туфель и босоножек не так сложно, но мода меняется и уже не первый сезон актуальны ботинки на тракторной подошве, которые можно носить не только весной и осенью, но и летом.

«Грубые ботинки — это классный новый тренд, потому что он добавляет акценты на ноги и при этом они очень удобные в носке. Их можно носить в любое время года: и в холод, и когда тепло», — рассказала стилист Лена Червова.

Вера Брежнева

По словам эксперта, носить такие ботинки можно с грубой одеждой, кожаной косухой, черными джинсами. Примечательно, что именно так поступила Вера Брежнева. Певица обычно выглядит очень женственно, а в обычной жизни носит комфортные луки неброских цветов. белоснежные джинсы она сочетала с полуботинками на очень массивной подошве.

«Также их можно носить наоборот, с легкими платьями. Таким образом платье облегчается и появляется нотка дерзости. Такая перчинка, которая усложняет образ, тем самым его хочется рассматривать», — отметила Лена.

Ольга Бузова

Ольга Бузова следит за трендами. Она купила несколько ботинок разных цветов. Девушка однажды отметилась на работе в длинных ботинках на шнуровке черного цвета, которые сочетала с колготками и мерцающим платьем-рубашкой.

Настя Каменских

«Еще один вариант носить ботинки с мини: это мини-юбки, шорты или платья. Это смотрится выигрышно, потому что мини открывает большую часть ног, но при этом ботинки уравновешивают и такой образ смотрится пропорциональным», — пояснила Червова.

Эту фишку знает Настя Каменских. Она обладает привлекательной внешностью. Певица любит подчеркивать свои ноги. Она этим летом носит мини-юбку с камуфляжным принтом. Лаконичный образ девушка дополнила массивными ботинками белого цвета на шнуровке.

Ксения Бородина

А вот Ксения Бородина давно полюбила ботинки на толстой подошве. Она сочетает свои белоснежные ботинки Pradaс сумкой для наушников с пальто, а также шортами и платьями. Примечательно, что телеведущая готова тратить на обувь целое состояние. Такой обуви у нее несколько пар.

«Ботинки можно носить с брючным костюмом, тем самым подчеркивать образ. Это подходит не всем, но таким образом можно подчеркнуть свою силу и маскулинность», — отметила стилист.

Наталья Подольская

Наталья Подольская после родов часто участвует в фотосессиях. Она быстро вернулась в форму и носит как платья, так и брючные костюмы. На одной из съемок певица решилась надеть костюм с ботинками на массивной подошве.

Кети Топурия

А вот Кети Топурия любит носить необычные наряды. Она является для многих иконой стиля. Примечательно, что певица одна из первых стала сочетать ботинки с легкими летними платьями. А не так давно она облачилась в платье-жакет, который также надела с грубыми ботинками.

«У нее платье-жакет открывает большую часть ног, а ботинки как раз пропорционируют ее фигуру. Но так как у нее гармоничный наряд, то все смотрится идеально», — высказалась Червова.

Виктория Лопырева

Виктория Лопырева в свое время была «Мисс Россией». Примечательно, что девушка обладает длинными ногами, которые любит подчеркивать мини-шортами. Однако модель на фотосессии решила дополнить лук высокими ботинками с застежками.

«Тоже хороший образ, потому что у нее мини-шорты и такой образ легко увести в вульгарный босоножками на шпильке. Грубые ботинки придают нотку актуальности и не опошляют его», — отметила Лена.

Нюша

Примечательно, что похожий лук выбрала Нюша. Для выступления она тоже надела мини-шорты, а также колготки в сетку. Свой женственный наряд певица разбавила ботинками на тракторной подошве. Она выглядела современно и стильно. Девушка подчеркнула все свои достоинства.

Ксения Собчак

Ксения Собчак на одном из мероприятий отметилась в трикотажном наряде. Топ и облегающая юбка зеленого цвета выглядели броско. Однако телеведущая решила, что этого недостаточно. Лук она дополнила массивными ботинками на шнуровке с толстой подошвой.

Многие поклонники признались, что видеть ее в таком образе им было непривычно, так как обычно она носит каблуки. А Настя Ивлеева предпочла сапоги с массивной платформой.

Ирина Пегова

Ирина Пегова давно стала кумиром для многих женщин. Девушка с нестандартной фигурой умело подбирает себе образы и не стесняется показывать ноги. Актриса тоже сочетала мини-юбку с массивными ботинками.

«У Пеговой тоже классный прием с романтичным платьем и грубыми ботинками. Но, возможно, надо было выбрать ботинки на более изящной подошве, где посередине есть воздух, тогда образ оставался бы сложным, но добавилась бы нотка изящности», — пояснила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лена Червова стилист и телеведущая. Ее аудитория в Instagram насчитывает более полумиллиона человек, помощью своих постов и авторского курса она помогает заполучить уверенность любой девушке. Также она была ведущей на телеканале «Пятница» и выступала в качестве народного стилиста в программе на первом канале «Модный приговор».

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