«И ты туда же?»: Бузова целый месяц провела в Африке с Галустяном

Ольга Бузова не скрывала, что ездила в Африку. Целый месяц она делилась кадрами, на которых то спасала свою еду от обезьян, то любовалась львами, жирафами и другими дикими животными. При этом телеведущая не раскрывала подробности проекта. Она уезжала на съемки рано утро и возвращалась к ночи. Порой блондинка жаловалась на холод. Оказалось, что она наблюдала за тем, как звезды выживают в саванне.

Проект получил название «Звезды в Африке». Более того, Ольга стала его ведущей вместе с Михаилом Галустяном. Бывший участник КВН поделился кадрами со съемок. Именно он провел с артисткой бок о бок несколько недель и видел, как Бузова каждый день облачается в новые наряды.

«Галустян, и ты туда же? Друзья! Я летом летал в Африку, не на отдых, а на работу. И скоро мы увидим шоу. Там звезды выживают в реальных джунглях среди львов, жирафов и носорогов. Но еще интереснее будет посмотреть, как же они уживутся друг с другом — особенно в условиях голодовки. Мы с Олей проверим на прочность их терпение, нервные клетки, готовность прийти на помощь и чувство юмора, потому что без юмора в таких условиях никуда. Я вам обещаю, что шоу „Звезды в Африке“ раскроет знакомых звезд с неожиданных сторон!» — поделился Михаил.

Поклонники были удивлены такому тандему. Многие восхитились ведущими проекта. «Только из-за вас уже можно смотреть! Явно будет много юмора и приколов!», «Как вы с ней там выжили?», «Нет, но это уже слишком! Миша зачем тебе этот тандем?», «Это будет интересно», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что шоу стартует на канале ТНТ уже в сентябре.

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