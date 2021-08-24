Добавила возраста: Юлия Проскурякова в черном платье с разрезом и геометрическим принтом вышла в свет

Известный композитор и поэт-песенник Игорь Николаев вместе с женой Юлией Проскуряковой и дочкой Вероникой несколько недель этого лета провели в Юрмале, где у звездного семейства есть собственная недвижимость.

На днях Юлия Проскурякова и Игорь Николаев вернулись домой, в Москву. Маэстро сразу же отправился в Сочи на фестиваль «Новая волна», а его супруга с дочкой остались дома.

Накануне Юлия Проскурякова вместе с наследницей Вероникой побывали на шумной вечеринке, которую по случаю дня рождения устроили ее знакомые.

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Для выхода в свет Юлия Проскурякова выбрала черное силуэтное платье с геометрическим принтом, длиною в пол, с разрезом и умеренным декольте.

Образ певицы и начинающей актрисы оценила модный эксперт Teleprogramma.pro Елена Бестави. Она нашла наряд Юлии Проскуряковой очень удачным, но не для Юли и не для праздничного вечера.

«Геометрия в принтах в виде отделки, действительно, очень актуальна сейчас, — отметила Елена Бестави. — Платье очень выгодно подчеркивает фигуру Юлии, но что касается цвета… Юлия Проскурякова по цветотипу летний тип и подобный темный оттенок добавляет ей возраста. Поэтому девушкам подобного цветотипа и самой Юлии лучше обращать внимание на пастельные оттенки. Такие наряды делают своих обладательниц более женственными, элегантными, милыми и притягательными. А черный цвет, еще и с геометрией, накладывает отпечаток некоторой траурности. Не думаю, что на праздничном вечере, если только это не дресс-код, подобная эмоция образа необходима».

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави — стилист с 10-летним стажем, основатель школы имиджа и стиля Bestavi Style. Обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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