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Будущая светская львица: дочь Николаева предстала на вечеринке в леопардовом платье с епископскими рукавами

Вероника заметно подросла и стала прехорошенькой.

Будущая светская львица: дочь Николаева предстала на вечеринке в леопардовом платье с епископскими рукавами
Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой. Фото: Global look press

Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Вероника решила пойти по стопам своих родителей и стать артисткой. Девочка уже сочиняет стихи и напевает мелодии, кроме того, пару раз уже выходила на сцену вместе с папой и мамой и участвовала в различных шоу. Совершенно очевидно, что юная блондинка не робкого десятка и, вполне вероятно, сможет добиться многого. А пока ее голубая мечта – чтобы ее песни крутили по радио.

Стоит отметить, что малышка уже научилась хорошо позировать перед камерами. Будучи на звездной вечеринке вместе с мамой, она запечатлелась в леопардовом платье с епископскими рукавами и ремнем с типографским шрифтом рядом с ростовой куклой-львом. На фото Ника выглядит стильно и уверенно, как истинная светская львица.

«Лев льва видит издалека», — подписала фото в личном блоге Юлия Проскурякова.

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