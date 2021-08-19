«Ой, красавица»: Лазарев впервые привел дочку Анну в пышном пудровом платье на красную дорожку

Певец приехал на «Новую волну» в компании своих детей. Он держал их за руки, позируя перед фотографами.

Сергей Лазарев уже давно предпочитает не посвящать никого в личную жизнь. После расставания с Лерой Кудрявцевой он хранил в секрете всю информацию о семье. Ему несколько лет удавалось скрывать сына Никиту. А вот о дочке Анна он сообщил в эфире телепередачи. В этом году артист стал чаще показывать младшую наследницу. Девочке всего около трех лет, а вот Никита уже скоро пойдет в школу.

Не так давно Лазарев впервые спел с сыном на сцене. Мальчик волновался, но не подвел своего папу. Певец много времени уделяет детям и старается сделать так, чтобы они получали хорошее образование. А 19 августа артист приехал в Сочи на «Новую волну». Впервые он решил пройтись по красной дорожке с детьми. Сергей показал, как готовился к этому событию.

«В этом году подготовка занимается гораздо больше времени. У меня она заняла минут15. А вот эти вот. Все, первый выход. Все работают теперь на детей. Анна Сергеевна, ну покажитесь. Ой, красавица моя», — сказал он.

В итоге певец вывел малыше за руки на дорожку. Анна была в пышном пудровом платье с поясом из цветов, а вот ее брат предстал в брюках и рубашке. Этот был уникальный вечер, когда малыши затмили папу, так как на них было обращено все внимание.

Напомним, что также приехали на «Новую волну»: Яна Рудковская, Лера Кудрявцева, Филипп Киркоров, София Ротару, Полина Гагарина.

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