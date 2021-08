Зеркалит Мерилин Монро: Юлия Проскурякова пококетничала перед камерой под хит секс-символа

Стало понятно, на кого же хочет быть похожей молодая супруга прославленного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова.

Оказывается, ей не дает покоя слава секс-символа прошлого столетия, одной из самых красивых женщин, певицы и актрисы Мерилин Монро.

В сторис микроблога Юлия Проскурякова поделилась видео, которое доказывает это. Супруга Игоря Николаева пококетничала перед камерой под хит Мерилин Монро I wonna be loved by you.

Юлия Проскурякова постреляла глазками, игриво поднесла пальчик к губам, используя знаменитый жест красавицы Мерилин Монро. Вероятно, это видео Юлия Проскурякова посвятила своему любимому мужу, музыканту Игорю Николаеву.

Напомним, на днях Юлия Проскурякова отметила свой день рождения в Юрмале. Ей исполнилось 39 лет. На вечеринке в честь этой даты виновница торжества предстала в платье канареечного оттенка.

Игорь Николаев публично поздравил жену в микроблоге, в очередной раз признавшись ей в любви.

