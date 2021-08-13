Зеркалит Мерилин Монро: Юлия Проскурякова пококетничала перед камерой под хит секс-символа

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«И я тебя люблю»: Юлия Проскурякова показала, как дочь Ника поздравляет ее в шикарных апартаментах в Юрмале

Жена маэстро Игоря Николаева — Юлия Проскурякова — весь день наслаждается сюрпризами от близких людей. У нее день рождения!