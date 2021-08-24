Огонь, бабуля! Мама Наташи Королевой в кипенно-белом костюме зажгла на площади под хит Аллы Пугачевой

Мама известной исполнительницы Наташи Королевой, 75-летняя Людмила Порывай уже давно завоевала имидж энергичной и позитивной дамы. Она постоянно живет в Америке со своим вторым мужем. Но лето этого года проводит в России и на своей родине – Украине. Сейчас Людмила Порывай находится в Киеве, где часто встречается с друзьями, близкими и бывшими учениками.

Ради этих рандеву Людмила Порывай наряжается, как умеет. Стилисты часто делают ей замечания по поводу неудачных аутфитов.

Но на этот раз фэшн-эксперт Teleprogramma.pro Елена Бестави оценила образ мамы Наташи Королевой в позитивном ключе.

Людмила Порывай поделилась в микроблоге видео, на котором запечатлено, как она кружится под хит Аллы Пугачевой «Звездное лето» на одной из площадей. Людмила Ивановна облачена в кипенно-белый брючный костюм.

«Этот образ мне, на удивление, очень симпатичен, — сказала в беседе с Teleprogramma.pro Елена Бестави. — Обычно мама Наташи Королевой выбирает вещи драматического стиля, с вызовом, на показ, очень яркие. И я знаю, что многие ее за это не любят. Этот же белый комплект – блуза с брюками — прекрасно сидят на ее фигуре. Подходят ей по стилю. Эти кружева на рукавах, вырез – это что-то такое из этнической темы, они делают Людмилу Порывай очень женственной. С ней хочется общаться, ею хочется любоваться, она притягивает, выглядит очень вдохновленной. Очень интересный, милый и радостный образ».

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави — стилист с 10-летним стажем, основатель школы имиджа и стиля Bestavi Style. Обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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