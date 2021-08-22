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Хюррем VS Махидевран: красивые султанские наряды Мерьем Узерли и Нур Феттахоглу

Актрисы из турецкого сериала «Великолепный век» наряжались на съемках, как настоящие султанши османской династии.

Хюррем VS Махидевран: красивые султанские наряды Мерьем Узерли и Нур Феттахоглу
Мерьем Узерли и Нур Феттахоглу. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

За четыре сезона турецкий сериал «Великолепный век» настолько полюбился зрителям по всему миру — в России и в Европе, что на экран вышла новая лента, повествующая о потомках султана Сулеймана.

Однако такого успеха сериал «Великолепный век. Империя Кесем» уже не имел. Поклонники не только восхищались неподражаемой игрой полюбившихся актеров — Халита Эргенча, Нур Феттахоглу, Мерьем Узерли, Энгина Озтюрка, Араса Булута Ийнемли, Пелин Карахан, Селен Озтюрк, Сельмы Эргеч, Джансу Дере, Мерве Болугур и других, но и пребывали в неописуемом восторге от их нарядов.

Сайт Teleprogramma.pro собрал подборку самых красивых султанских платьев любимых хасеки падишаха. Итак, Хюррем султан VS Махидевран султан.

Хюррем султан просто обожала яркие оттенки

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли
Мерьем Узерли в алом платье, расшитом золотыми нитями. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Над костюмами Хюррем султан, не покладая рук, трудились самые искусные портнихи. Вот Мерьем Узерли в роскошном алом платье с «золотой» вышивкой. Наряд идеально гармонировал с бронзово-рыжими волосами актрисы.

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли
Мерьем Узерли в изумрудном платье. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Бриллиантом в коллекции Мерьем Узерли стало изумрудное платье с изящной расшитой бисером и золотыми нитями накидкой. Кафтан дополняли шифоновые рукава с разрезами. Тут мы видим другой ювелирный комплект — ожерелье из драгоценных камней и серьги.

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли
Актриса в фиолетовом платье. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

В арсенале Хюррем султан было многоженство тиар и корон. А вот легендарное платье любимой наложницы падишаха в фиолетовом оттенке. Дело в том, что в те времена фиолетовые ткани были буквально на вес золота. Одежду таких оттенков в османской империи долгое время могли носить только члены семьи султана. Не удивительно, что Хюррем султан настояла на том, чтобы специально для нее портнихи сшили такое роскошное и дорогое одеяние. В нем она могла затмить других наложниц, которые стояли ниже ее по положению.

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли
Любимый венец Хюррем султан. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Мерьем Узерли в своем любимом изумрудном платье красуется перед гаремом в изящном венце. Это украшение Хюррем султан приказала изготовить у мастеров ювелирных дел. Возлюбленная султана Сулеймана хотела любыми путями доказать семье падишаха — теперь она одна из них и им придется считаться с ее мнением и желаниями.

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли
Мерьем Узерли в золотом платье с россыпью переливающихся пайеток. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Каждый образ Мерьем Узерли — это потрясающее творение искусных костюмеров и портных. Это золотое платье, в котором актриса сама напоминает Жар-птицу, со струящимися рукавами-крыльями стало одним из любимых у поклонников. Присборенную ткань и лиф наряда украшают мерцающие серебристые пайетки. Поистине королевский шик.

Махидевран султан выбирала сдержанные цвета

Звезда "Великолепного века" Нур Феттахоглу
Нур Феттахоглу в золотисто-болотном платье с пышной юбкой. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

На фоне Мерьем Узерли сценические костюмы Нур Феттахоглу были куда скромнее. Вот, к примеру, Махидевран султан облачилась в золотисто-болотное платье с пышной юбкой. Весь наряд украшает затейливая вышивка — сразу видно, что ткань дорогая.

Звезда "Великолепного века" Нур Феттахоглу
Актриса в повседневном платье. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Тут Нур Феттахоглу красуется в повседневном платье в песочном оттенке. Скромный присборенный лиф, струящиеся рукава из шифона, приталенный крой — все просто, но изящно и утонченно.

Звезда "Великолепного века" Нур Феттахоглу
Нур Феттахоглу в изумрудном платье с шифоновыми рукавами в оттенке мяты. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Одно из любимых платье Нур Феттахоглу в изумрудном цвете с шифоновыми руками в оттенке мяты. На голове у актрисы изящное украшение, которое идеально сочетается с платком и ожерельем на шее.

Звезда "Великолепного века" Нур Феттахоглу
Нур Феттахоглу в карамельном платье с фантазийной плетенной тиарой. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Еще один удачный образ Махидевран султан — карамельное платье с кафтаном украшает золотистая вышивка и массивный пояс в виде монет. Голову актриса покрыла платком, не забыв и про фантазийную плетенную тиару.

Звезда "Великолепного века" Нур Феттахоглу
Нур Феттахоглу в приталенном вишневом платье. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Тут актриса запечатлена в изящном приталенном вишневом платье. Декольте Нур Феттахоглу украсили подвеской с кулоном. Во всех нарядах красавица-черкешенка выглядит невероятно притягательно и элегантно.

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