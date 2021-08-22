Хюррем VS Махидевран: красивые султанские наряды Мерьем Узерли и Нур Феттахоглу

За четыре сезона турецкий сериал «Великолепный век» настолько полюбился зрителям по всему миру — в России и в Европе, что на экран вышла новая лента, повествующая о потомках султана Сулеймана.

Однако такого успеха сериал «Великолепный век. Империя Кесем» уже не имел. Поклонники не только восхищались неподражаемой игрой полюбившихся актеров — Халита Эргенча, Нур Феттахоглу, Мерьем Узерли, Энгина Озтюрка, Араса Булута Ийнемли, Пелин Карахан, Селен Озтюрк, Сельмы Эргеч, Джансу Дере, Мерве Болугур и других, но и пребывали в неописуемом восторге от их нарядов.

Сайт Teleprogramma.pro собрал подборку самых красивых султанских платьев любимых хасеки падишаха. Итак, Хюррем султан VS Махидевран султан.

Хюррем султан просто обожала яркие оттенки

Над костюмами Хюррем султан, не покладая рук, трудились самые искусные портнихи. Вот Мерьем Узерли в роскошном алом платье с «золотой» вышивкой. Наряд идеально гармонировал с бронзово-рыжими волосами актрисы.

Бриллиантом в коллекции Мерьем Узерли стало изумрудное платье с изящной расшитой бисером и золотыми нитями накидкой. Кафтан дополняли шифоновые рукава с разрезами. Тут мы видим другой ювелирный комплект — ожерелье из драгоценных камней и серьги.

В арсенале Хюррем султан было многоженство тиар и корон. А вот легендарное платье любимой наложницы падишаха в фиолетовом оттенке. Дело в том, что в те времена фиолетовые ткани были буквально на вес золота. Одежду таких оттенков в османской империи долгое время могли носить только члены семьи султана. Не удивительно, что Хюррем султан настояла на том, чтобы специально для нее портнихи сшили такое роскошное и дорогое одеяние. В нем она могла затмить других наложниц, которые стояли ниже ее по положению.

Мерьем Узерли в своем любимом изумрудном платье красуется перед гаремом в изящном венце. Это украшение Хюррем султан приказала изготовить у мастеров ювелирных дел. Возлюбленная султана Сулеймана хотела любыми путями доказать семье падишаха — теперь она одна из них и им придется считаться с ее мнением и желаниями.

Каждый образ Мерьем Узерли — это потрясающее творение искусных костюмеров и портных. Это золотое платье, в котором актриса сама напоминает Жар-птицу, со струящимися рукавами-крыльями стало одним из любимых у поклонников. Присборенную ткань и лиф наряда украшают мерцающие серебристые пайетки. Поистине королевский шик.

Махидевран султан выбирала сдержанные цвета

На фоне Мерьем Узерли сценические костюмы Нур Феттахоглу были куда скромнее. Вот, к примеру, Махидевран султан облачилась в золотисто-болотное платье с пышной юбкой. Весь наряд украшает затейливая вышивка — сразу видно, что ткань дорогая.

Тут Нур Феттахоглу красуется в повседневном платье в песочном оттенке. Скромный присборенный лиф, струящиеся рукава из шифона, приталенный крой — все просто, но изящно и утонченно.

Одно из любимых платье Нур Феттахоглу в изумрудном цвете с шифоновыми руками в оттенке мяты. На голове у актрисы изящное украшение, которое идеально сочетается с платком и ожерельем на шее.

Еще один удачный образ Махидевран султан — карамельное платье с кафтаном украшает золотистая вышивка и массивный пояс в виде монет. Голову актриса покрыла платком, не забыв и про фантазийную плетенную тиару.

Тут актриса запечатлена в изящном приталенном вишневом платье. Декольте Нур Феттахоглу украсили подвеской с кулоном. Во всех нарядах красавица-черкешенка выглядит невероятно притягательно и элегантно.

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