С пустышкой уснула на руках у мамы: Мерьем Узерли очаровала редким домашним фото с крохой Лили

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» сама укладывает спать свою дочурку, справляясь без помощи няни.

В Storeis микроблога Мерьем Узерли поделилась умилительным домашним фото, запечатлев, как ее семимесячная дочка Лили с пустышкой уснула у нее на руках. Сама актриса из турецкого сериала «Великолепный век» дреме не поддалась, бодрствуя, она поделилась милым семейным кадром с поклонниками, очаровав их малюткой-дочкой.

Если при рождении у крошки Лили были более светлые медовые локоны, но сейчас ее волосики немного потемнели. Узерли в восторге от своей пухлощекой малышки. У Мерьем также есть девятилетняя дочка Лара. С ее отцом звезда «Великолепного века» рассталась еще будучи беременной.

Узерли сама укладывает спать дочку Лили, справляясь без помощи няни. Актриса наслаждается каждым мгновением материнства. В одном из интервью Мерьем призналась, что став мамой она поняла — нет ничего светлее и важнее, чем родительская любовь. Она самая искренняя и бескорыстная, считает актриса.

«Любимая Хюррем султан», «Материнство только красит», «Малышка так подросла», «Хюррем султан и ее Луноликая доченька», «Какие нежные кадры», «Мы как будто подсмотрели самые сокровенные моменты — мама укладывает дочку спать», «Трогательно и нежно», — пишут фолловеры.

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