Братья в «Великолепном веке» и друзья по жизни: Энгин Озтюрк поздравил Араса Булута Ийнемли с 30-летием

Энгин Озтюрк сыграл в турецком сериале «Великолепный век» сына султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан — в то время, как Арасу Булуту Ийнемли досталась роль младшего брата шехзаде Селима. Согласно сценарию, им предстояло побороться за османский престол, после кончины старших наследников — шехзаде Мустафы и Мехмета.

Однако, несмотря на «братскую нелюбовь», и прописанное в сюжете противостояние двух сыновей падишаха — в реальной жизни оба актера неплохо поладили между собой. Энгин до сих пор тесно общается с Арасом. Они стали настоящими друзьями. И это при том, что Озтюрк старше Булута Ийнемли на три года.

В своем микроблоге экранный сын Хюррем султан время от времени делится редкими свежими снимками с Арасом. Так, к примеру, турецкий актер поздравил Булута Ийнемли с 30-летием, опубликовав в Instagram его портерное фото. Молодой человек отпраздновал свой день рождения еще 25 августа.

«Кому-то исполнилось 30 лет! Удачи», — подписал снимок именинника Энгин Озтюрк.

Стоит отметить, что друзьями на съемочной площадке турецкого сериала «Великолепный век» обзавелись и другие актеры. Так, Мерьем Узерли в перерывах между съемками можно было увидеть в компании Озана Гювена (Рустем паша). А Сельма Эргеч (Хатидже султан) тесно общается с Джансу Дере (персиянка Фирузе).