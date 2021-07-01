Седая борода, короткая стрижка: Бергюзар Корель впервые за долгое время показала совместное фото с Халитом Эргенчем

Бергюзар Корель не перестает радовать многочисленных подписчиков в Instagram свежими снимками. Ранее актриса из турецкого сериала «1001 ночь» сообщила радостную новость — она снова беременна. «Будет еще один шехзаде?» — тут же зашептались поклонники. Но возлюбленная Халита Эргенча сама поделилась, что на этот раз ждет девочку. И это для супругов самое приятное известие. У них есть двое сыновей — Али и Хан. Они мечтали о малышке-дочке. И это желание экранного султана Сулеймана исполнилось.

Впервые за долгое время, Бергюзар не делилась совместным снимком с мужем с августа 2020 года, актриса показала фото с возлюбленным. За это время Халит Эргенч несколько изменился — он почти полностью поседел, носит короткую стрижку, также у него появились новые морщинки. Но это, как считают фанаты актера, его совершенно не портит.

«Лето началось!» — кратко подписала свой снимок с мужем Бергюзар. «Мда… Это вам не султан Сулейман», «Какая разница как и кто выглядит! Главное они счастливы, так и светятся любовью», «Так у них же ребеночек будет, вот и чудо!», «Ну и пусть, что седой! Зато папой снова станет — молодцом!», «Красивые оба! Хорошая и гармоничная пара», «Красавец мужчина, наш любимый султан Сулейман», «Эх, какой статный», — пишут фолловеры.

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