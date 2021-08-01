«Гюльфем хатун — уста как роза»: что известно о «главной» любви султана Сулеймана до Махидевран и Хюррем

Одной из центральных любовных линий в турецком сериале «Великолепный век» стали отношения султана Сулеймана с хасеки Махидевран султан и русской наложницей Хюррем. По-началу падишах был серьезно увлечен красавицей-черкешенкой. И это не удивительно! Она подарила ему долгожданного наследника — сына Мустафу. А та наложница, у которой есть шехзаде всегда в почете. С появлением Александры (или Роксоланы) позиции Махидевран султан пошатнулись. Рыжеволосая рабыня славянского происхождения отняла у своей соперницы «благословенную ночь четверга», а потом и вовсе женила на себе султана. Такого гарем и вся Османская династия еще не видывала.

Но самое интересное, что сценаристы списали со счетов нежные отношения султана Сулеймана и Гюльфем хатун. Именно она была «главной» любовью падишаха до Махидевран и Хюррем.

Будучи романтичным по натуре человеком султан посвящал своей Гюльфем, а ее имя переводится «уста как роза», чувственные стихи, пронизанные страстью и любовью. Девушка и правда была хороша собой. К тому же, она обладала спокойным и рассудительным нравом. Ни с кем не ссорилась, была миролюбивой и очень воспитанной.

Кроме того, в архивах музея Топкапы были обнаружены записи, в которых говорилось, что султан Сулейман подарил своей возлюбленной прекрасный сад роз. Гюльфем хатун была настолько рада подарку, что лично ухаживала за цветами.

Разумеется, эта история поросла своими легендами. Согласно одной из них, с приходом зимы все цветы в саду погибли от холода. Возлюбленная султана Сулеймана была поистине безутешна. Она проливала слезы, испытывая тоску и печаль. Заметив это падишах, который, к тому же был еще и искусным мастером ювелирных работ, сделал для своей наложницы украшение с россыпью камней в виде капель слез, которые проливала его любимая.

Вскоре Гюльфем хатун подарила падишаху сына. Но он умер в детском возрасте от оспы. Эту трагедию пара переживала уже врозь. К тому же, на горизонте появилась Махидевран, которая, можно сказать, увела у Гюльфем ее султана. Несмотря на то, что та потеряла статус фаворитки падишаха, она осталась ему другом. Султан Сулейман мог вести долгие беседы с Гюльфем хатун, восхищаясь ее умом и добродетелями.

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