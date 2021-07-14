Сама нежность: Боня в белом платье в стиле бэби-долл и сапогах-казаках подчеркнула загар

Виктория Боня в последнее время стала появляться на публике гораздо реже. Некоторое время девушка провела в Африке, где теперь находится Ольга Бузова. Бывшая участница «Дома-2» тоже провела в сафари несколько недель. Однако теперь она вернулась в Монако, где давно живет с дочкой Анджелиной. После расставания с ирландским миллиардером девушка сама содержит себя и ребенка.

Примечательно, что в последнее годы Боня активно занималась спортом, чтобы выглядеть подтянуто. Однако она похудела, хоть к этому и не стремилась. При этом девушке нравится облачаться в женственные наряды. Этим летом Стеша Маликова, Полина Гагарина и другие модницы успела отметиться в кукольных платьях. Виктория поддержала тренд. Она предстала в молочном мини-платье в стиле бэби-долл с ниспадающими рукавами.

Свой наряд девушка дополнила сапогами-казаками в тон. Наряд подчеркнул ее загорелые и стройные ноги. Боня позировала на природе в лучах солнца.

Поклонники и друзья восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие также отметили, что нежный образ ей к лицу. «Нереальная моя», «Ты шикарна», «Крутая», «На стиле», «Очень красивая в этом платье», «Такая красивая», «Нежно так, прям принцесса», «Виктория красивая, настоящая женщина!» — прокомментировали пост подписчики.

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