Виктория Боня запечатлела дочку в белоснежном платье с крыльями в Монако

Виктория Боня уже почти год живет в Монако. Она попробовала переехать в Лондон и даже обустроила там дом, но ее дочке Анджелине не понравился дождливый город. Более того, девочка скучала по своему отцу Алексу Смерфиту. После размышлений бывшая участница «Дома-2» приехала в Монако, где обосновалась в роскошных апартаментах с видом на побережье. Теперь она готовит еду на просторной кухне, а ест на террасе. В отдельной гардеробной у нее хранятся все наряды.

Восьмилетняя Анджелина уже пытается носить обувь на каблуке и порой подражает маме. Недавно Боня купила модные ботинки Prada. Не успела она их примерить, как дочка уже вытащить их из коробки и унесла. А накануне светская львица подловила наследницу за необычным занятием. Девочка облачилась в белоснежное воздушное платье с крыльями. Она собрала волосы в пучок и дополнила образ белыми чешками.

Анджелина суетливо бегала по дому с подушками в руках. Она перенесла их в зал.

«В таком платье таскаешь подушки?» — удивилась Боня «Мам, я делаю дом! Как-то так», — пояснила малышка. «Мой строитель», — посмеялась звезда.

А на следующий день Виктория радовалась тому, что ее дочка делает уроки. В последнее время девочка стала с трудом ходить в школу и даже позволила себе прогулять занятия. Однако светская львица следит за тем, чтобы ее наследница хорошо училась. Анджелина уже хорошо говорит на английском языке и пишет папе записки.

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