С платочком в волосах: Виктория Боня в мини-платье на запах с рюшами подчеркнула талию

Виктория Боня уже много лет живет в Монако. Она растит дочку Анджелину от миллиардера Алекса Смерфита. Влюбленные расстались, но поддерживают дружеские отношения. Бывшая участница «Дома-2» не раз признавалась, что сама содержит себя и ребенка, так как экс-избранник редко ей помогает финансово. В прошлом году квартиру девушки обокрали, поэтому теперь она с радостью пополняет свой гардероб.

Этой весной Боня прилетала в Москву. Она посетила премию RU.TV, где блеснула в пышном черном платье-бюстье. После мероприятия девушка задержалась на родине. Она побывала в больнице, а теперь с радостью видится с подругами. Светская львица признается, что в России можно одеться не хуже, чем в Милане. Вечером 28 мая она принарядилась. Виктория запечатлелась в лифте в мини-платье с рюшами узорами. Наряд на запах подчеркнул ее талию и стройные ноги.

В волосах у нее был платок, украшающий прическу. Примечательно, что такой наряд на запах способен скрыть проблемную зону фигуры — живот. По словам стилистов, такой наряд можно носить девушка с формами. А вот Боня заверила, что снова похудела.

«Куда я еду, кто знает?» — поинтересовалась звезда.

Поклонники решили, что она отправилась на свидание. Многие одарили ее комплиментами. «Круто выглядите», «Красотка», «На свидание в ресторан», «Хорошенькая», «Платок классный», «Стройняшка такая», «Девочка-припевочка», «Приличный образ, неужели», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: