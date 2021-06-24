Летний образ: Стеша Маликова в черном платье в горох в стиле бэби-долл подчеркнула стройные ноги

Стеша Маликова на днях окончила МГИМО. Она не скрывает, что порой учеба давалась ей нелегко. Однако девушка в прошлом году в разгар пандемии создала свой бизнес. Она всегда интересовалась модой и решила создавать для женщин актуальные наряды. Каждый сезон наследница артиста встречает новой коллекцией одежды. Некоторые костюмы носит не только ее мама Елена Изаксон, но и Наталья Подольская.

Недавно Стеша похвасталась костюмом в бельевом стиле. Она прогулялась в нем по саду. А теперь, когда жара в Москве не спадает, девушка показала еще один актуальный образ. Дочка певица устроила фотосессию в черном мини-платье с рукавами-фонариками. Наряд в стиле бэби-долл имел также трендовый гороховый принт. Маликова подчеркнула не только талию, но и стройные ноги женственным платьем.

Поклонники восхитились летним луком. Многие отметили, что Стеше идет такой фасон. «Платье просто огонь», «Какие ножки», «Ах, как же ты хороша, Стефания. И платья твои очень милые», «Такая куколка», «В черном цвете и горох очень круто смотрится», «Такие платья носят только те, у кого идеальная фигура», «Загар у вас мальдивский», «Ой, как мило и красиво», «Стеша, платье вас красит», — прокомментировали пост подписчики.

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