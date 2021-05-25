Скрыла все изъяны: Стриженова в платье в пол цвета Tiffany появилась на юбилее у Орбакайте с мужем

Телеведущая лично поздравила дочку Аллы Пугачевой и увиделась с друзьями на белой вечеринке в честь 50-летия Кристины Орбакайте.

Кристина Орбакайте часто ездит в США с семьей. Однако этой весной она снова приехала в Москву, не только чтобы порадовать поклонников новой песней, но чтобы отметить свой юбилей. 25 мая певица закатила грандиозную вечеринку. Она собрала в загородном ресторане родных и друзей. Девушка облачилась в белоснежное платье в греческом стиле, чтобы быть неотразимой. Однако за вечер она сменила несколько образов.

Также пришли ее поздравить: Саша Савельева, Яна Рудковская, Филипп Киркоров, Игорь Гуляев, чета Юдашкиных и другие известные личности. Алла Пугачева появилась на публике в пышном платье в цветочек. Ее сопровождал Максим Галкин. Была приглашена на белую вечеринку и Екатерина Стриженова. Знаменитая телеведущая недавно вернулась из Крыма. Она позировала с именинницей, облачившись в женственный наряд.

53-летняя артистка скрыла изъяны фигуры, надев платье в пол свободного кроя. Лишь тонкий пояс обозначал талию, Наряд цвета Tiffany подчеркнул загар. Стриженова также сделала укладку в голливудском стиле и дополнила лук крупными сережками. Ее сопровождал муж Александр, который надел костюм и бабочку.

Праздник длился до поздней ночи. Не только Орбакайте выступила на сцене, но и Киркоров. Подарком для певицы стал выступление ее старшего сына Никиты Преснякова, который пришел с женой Аленой Красновой.

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