В кругу близких: Кристина Орбакайте в белоснежном платье в пол без рукавов отметила свой юбилей

Певица организовала белую вечеринку. В просторном ресторане она собрала друзей и родных. Пришла поздравить ее сама Алла Пугачева.

Кристина Орбакайте давно живет на две страны. Однако артистка всегда возвращается в Россию, так как на родине ее держат родные, любимая работа и преданные поклонники. Если в прошлом году она находилась в США, по большей части, то теперь предпочитает проводить время в Москве. Певица успела отметить дни рождения своих детей. А теперь настала очередь самой артистки, так как 25 мая ей исполнилось 50 лет.

К празднику Орбакайте стала готовиться заранее. В итоге она устроила белую вечеринку, позвав гостей в ресторан, где все было оформлено в белом цвете. Певица и сама облачилась в монохромный лук. Она появилась на празднике в белоснежном платье по фигуре. Наряд в греческом стиле дополнял длинный кейп. Именинница завила локоны и сделала яркий макияж с акцентом на глаза.

Кристина встречала гостей, среди которых были: Екатерина Стриженова с мужем Александром, Игорь Гуляев, Валентин и Марина Юдашкины, Саша Савельева и другие известные персоны.

Пришла поздравить дочку и Алла Пугачева. Певица была облачена в пышное платье пудрвого цвета с цветочной вышивкой. Прозрачный плащ и серебристые туфли дополняли ее наряд, который сшил Юдашкин. Примадонна стала олицетворением весны на этом празднике.

Гости рассаживались за столы с белоснежными скатертями. На экране значилось имя именинницы. Орбакайте делала фото с родными и друзьями, а позже начались танцы и веселье.

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